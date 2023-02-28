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Giriş Tarihi: 28.2.2023 10:23

NBA'de Boston Celtics'in liderliğine New York Knicks son verdi! Galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

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NBA’de Boston Celtics’in liderliğine New York Knicks son verdi! Galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Boston Celtics'i 109-94 yenerek play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü. New York Knicks, bu galibiyetle birlikte üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu ekiplerinin mücadelesinde Knicks, konuk ettiği Celtics'i 15 sayı farkla geçti ve rakibinin konferans liderliğine son verdi.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran konferans beşincisi Knicks'te Julius Randle 23 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Immanuel Quickley 23 sayı, Jalen Brunson 17 sayı, 4 ribaunt, Josh Hart 12 sayı, 5'er ribaunt ile asist ve Mitchell Robinson 10 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Sezonun 18. yenilgisini alarak liderlik koltuğunu Milwaukee Bucks'a devreden Celtics'te Malcolm Brogdon 22 sayı, Marcus Smart 19 sayı, 4 ribaunt, Jayson Tatum 14 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, Derrick White 13 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Al Horford 13 sayılık performans sergiledi.

HEAT DEPLASMANDA KAZANDI
Doğu Konferansı'nda play-off'a kalmayı hedefleyen iki takımdan Miami Heat, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 101-99 mağlup etti.

Sezonun 33. galibiyetine ulaşan Heat'te Jimmy Butler 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 top çalma, Gabe Vincent 14 sayı, Bam Adebayo 13 sayı, 7 ribaunt, Max Strus 13, Victor Oladipo 11 sayıyla skora katkı verdi.

Joel Embiid'in 27 sayı, 12 ribaunt, Tyrese Maxey'nin 23 sayı, James Harden'ın 20 sayı, 12 asist, 6 ribauntluk performansları, Sixers'ın sezonun 21. mağlubiyetini almasını engelleyemedi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçta süre almadı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 117-106

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 99-101

New York Knicks-Boston Celtics: 109-94

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 93-101

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NBA'de Boston Celtics'in liderliğine New York Knicks son verdi! Galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
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