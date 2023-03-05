Aslan’a, Kartal da acımadı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Nef'i sahasında 85-78 devirdi. Siyah-beyazlılar, 2 maçsonra kazanırken, üst üste7. yenilgisini alan Aslan isepotadaki kötü gidişatını sürdürdü. Kartal'da 18 sayı atan Allerik Freeman takımı adına en çok sayı kaydeden isim olurken, Jordan Usher de 14 sayıyla oynadı. Dylan Ennis'in 21 sayısı ise Cimbom'a yetmedi. Diğer sonuçlar şöyle: Yukatel Merkezefendi- Bahçeşehir Koleji: 80-76, Petkimspor-Darüşşafaka: 85-88, Gaziantep BB-Selçuklu Belediye: 85-81.