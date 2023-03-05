Aslan’a, Kartal da acımadı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Nef'i sahasında 85-78 devirdi.Kartal'da 18 sayı atan Allerik Freeman takımı adına en çok sayı kaydeden isim olurken, Jordan Usher de 14 sayıyla oynadı. Dylan Ennis'in 21 sayısı ise Cimbom'a yetmedi.Yukatel Merkezefendi- Bahçeşehir Koleji: 80-76, Petkimspor-Darüşşafaka: 85-88, Gaziantep BB-Selçuklu Belediye: 85-81.