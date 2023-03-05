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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Aslan’a, Kartal da acımadı

Aslan’a, Kartal da acımadı
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Nef'i sahasında 85-78 devirdi. Siyah-beyazlılar, 2 maç sonra kazanırken, üst üste 7. yenilgisini alan Aslan ise potadaki kötü gidişatını sürdürdü. Kartal'da 18 sayı atan Allerik Freeman takımı adına en çok sayı kaydeden isim olurken, Jordan Usher de 14 sayıyla oynadı. Dylan Ennis'in 21 sayısı ise Cimbom'a yetmedi. Diğer sonuçlar şöyle: Yukatel Merkezefendi- Bahçeşehir Koleji: 80-76, Petkimspor-Darüşşafaka: 85-88, Gaziantep BB-Selçuklu Belediye: 85-81.

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Aslan’a, Kartal da acımadı
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