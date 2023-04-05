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Giriş Tarihi: 5.4.2023 11:06 Son Güncelleme: 5.4.2023 11:13

NBA'de nefes kesen maçta kazanan Los Angeles Lakers oldu! Lebron'un son saniye basketi...

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NBA’de nefes kesen maçta kazanan Los Angeles Lakers oldu! Lebron’un son saniye basketi...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Utah JazzLebron James'in son saniye basketi ile 135-133 mağlup etti.

NBA'e 13 maçla devam edildi. Play-off'a kalma mücadelesi veren Lakers, uzatmanın bitimine 27 saniye kala all-star yıldızı LeBron James'in basketiyle rakibini yenerek bu sezon 41. galibiyetini elde etti.

Altıncı sırada bulunan Los Angeles Clippers ile galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitleyen Lakers'ta, LeBron James 37 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Anthony Davis, 21 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Austin Reaves 28, Dennis Schröder 18, Rui Hachimura 17 sayı kaydetti.

Jazz'da Talen Horton-Tucker ve Kelly Olynyk, 23'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

SİXERS, EMBİİD'İN 52 SAYISIYLA KAZANDI
Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 52 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta Boston Celtics'i 103-101 mağlup etti.

Sixers'ta James Harden 20 sayı, 5 ribaunt, 10 asist, P.J. Tucker 11 sayılık katkı sağladı.

Jaylen Brown'ın forma giymediği Celtics'te, Derrick White 26 sayı, 7 ribaunt, Jayson Tatum 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Malcolm Brogdon 18 sayı kaydetti.

ALPEREN ŞENGÜNLÜ ROCKETS, LİDER NUGGETS'I FARKLI YENDİ
Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Houston Rockets, lider Denver Nuggets'ı 124-103 yendi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptığı Rockets'ta, Jalen Green 32, Kevin Porter Jr. 20 sayılık performans sergiledi.

Nuggets'ta ise Michael Porter Jr. 23 sayı, 7 ribaunt, Nikola Jokic 14 sayı, 10 ribaunt, Aaron Gordon 13 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 128-140

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 113-117

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 100-120

Detroit Pistons-Miami Heat: 105-118

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 102-107

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 105-123

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 103-101

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 103-121

Houston Rockets-Denver Nuggets: 124-103

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 119-109

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 133-135 (uzatmada)

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 136-125

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 115-94

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NBA'de nefes kesen maçta kazanan Los Angeles Lakers oldu! Lebron'un son saniye basketi...
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