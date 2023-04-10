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Giriş Tarihi: 10.4.2023 11:50

NBA'de geceye damga vurann kavga! Rudy Gobert'ten Kyle Anderson'a yumruk...

NBA’de geceye damga vurann kavga! Rudy Gobert’ten Kyle Anderson’a yumruk...

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, geceye olay bir vuran bir gelişme yaşandı. Minnesota Timberwolves'ta Rudy Gobert, New Orleans Pelicans maçında alınan molada takım arkadaşı Kyle Anderson’a yumruk attı.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de Minnesota Timberwolves, sezonun son maçında New Orleans Pelicans ile kozlarını paylaştı.

Sahasında 108-111 galip gelen Minnesota Timberwolves, bu sonuçla birlikte Batı Konferansı'nı 8. sırada tamamladı ve Play-In'de Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu.

TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK ATTI
Minnesota Timberwolves forması giyen Fransız yıldızı Rudy Gobert, karşılaşmanın ilk yarısında alınan bir mola esnasında takım arkadaşı Kyle Anderson'la kavga etti.

Sakin başlayan sözlü tartışmanın uzamasının ardından tansiyon giderek yükseldi ve Rudy Gobert, sinirlerine hakim olamayıp Kyle Anderson'ın göğsüne yumruk attı.

DEVRE ARASINDA EVE YOLLADILAR
Yaşanan bu skandal olayın ardından Kyle Anderson diğer takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan Minnesota Timberwolves yönetimi, devre arasında Rudy Gobert'i evine gönderdi.

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NBA'de geceye damga vurann kavga! Rudy Gobert'ten Kyle Anderson'a yumruk...
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