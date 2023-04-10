NBA’de geceye damga vurann kavga! Rudy Gobert’ten Kyle Anderson’a yumruk...

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de Minnesota Timberwolves, sezonun son maçında New Orleans Pelicans ile kozlarını paylaştı.

Sahasında 108-111 galip gelen Minnesota Timberwolves, bu sonuçla birlikte Batı Konferansı'nı 8. sırada tamamladı ve Play-In'de Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu.

TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK ATTI

Minnesota Timberwolves forması giyen Fransız yıldızı Rudy Gobert, karşılaşmanın ilk yarısında alınan bir mola esnasında takım arkadaşı Kyle Anderson'la kavga etti.

Sakin başlayan sözlü tartışmanın uzamasının ardından tansiyon giderek yükseldi ve Rudy Gobert, sinirlerine hakim olamayıp Kyle Anderson'ın göğsüne yumruk attı.

DEVRE ARASINDA EVE YOLLADILAR

Yaşanan bu skandal olayın ardından Kyle Anderson diğer takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan Minnesota Timberwolves yönetimi, devre arasında Rudy Gobert'i evine gönderdi.