Anadolu Efes’te Ergin Ataman’ın yerine gelecek isim belli oldu! Pablo Laso...

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası 4 yılın ardından ilk kez Play-off'lara kalamayan Anadolu Efes'te koç değişikliği gündemde. Marca'nın haberine göre, Anadolu Efes'in Real Madrid'in eski koçu Pablo Laso'yu takıma katmak istediği öne sürüldü.

İspanyol Başantrenör geçtiğimiz sezon yaşadığı kalp krizi sebebiyle takım yönetmeye ara vermişti.

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Haberde Anadolu Efes'in yanısıra Pablo Laso'yu takıma katmak isteyen iki EuroLeague takımının olduğu ifade edildi. Bu takımlar Bayern Münih ve Panathinaikos.

PANATHİNAİKOS, ERGİN ATAMAN'A DA TEKLİF GÖTÜRMÜŞTÜ

Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Panathinaikos iddialarına, "Anadolu Efes benim ailem birlikte değerlendirme yapacağız. Panathinaikos'tan teklif geldi ve teşekkür ettik. Duruma bakacağımızı söyledik." ifadelerini kullanmıştı.