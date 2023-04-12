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Giriş Tarihi: 12.4.2023 14:30

Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ın yerine gelecek isim belli oldu! Pablo Laso...

Anadolu Efes’te Ergin Ataman’ın yerine gelecek isim belli oldu! Pablo Laso...

Anadolu Efes'te sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Başantrenör Ergin Ataman belirsizliği devam ederken, lacivert beyazlıların Real Madrid'in eski koçu Pablo Laso'yu gündemine aldığı ileri sürüldü.

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası 4 yılın ardından ilk kez Play-off'lara kalamayan Anadolu Efes'te koç değişikliği gündemde. Marca'nın haberine göre, Anadolu Efes'in Real Madrid'in eski koçu Pablo Laso'yu takıma katmak istediği öne sürüldü.

İspanyol Başantrenör geçtiğimiz sezon yaşadığı kalp krizi sebebiyle takım yönetmeye ara vermişti.

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Haberde Anadolu Efes'in yanısıra Pablo Laso'yu takıma katmak isteyen iki EuroLeague takımının olduğu ifade edildi. Bu takımlar Bayern Münih ve Panathinaikos.

PANATHİNAİKOS, ERGİN ATAMAN'A DA TEKLİF GÖTÜRMÜŞTÜ
Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Panathinaikos iddialarına, "Anadolu Efes benim ailem birlikte değerlendirme yapacağız. Panathinaikos'tan teklif geldi ve teşekkür ettik. Duruma bakacağımızı söyledik." ifadelerini kullanmıştı.

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Anadolu Efes'te Ergin Ataman'ın yerine gelecek isim belli oldu! Pablo Laso...
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