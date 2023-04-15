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Giriş Tarihi: 15.4.2023 13:37 Son Güncelleme: 15.4.2023 14:03

ZVVZ USK Prag Kulübü, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Türk bayraklı kutlamasının engellenmesi sebebiyle özür diledi

AA
ZVVZ USK Prag Kulübü, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin Türk bayraklı kutlamasının engellenmesi sebebiyle özür diledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenerek finale çıkan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularının, maç sonunda Türk bayrağıyla kutlama yapmasına rakip kulüp yetkililerinin izin vermemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Ev sahibi Çekya kulübünün yaşananlardan dolayı özür dilediğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ev sahibi kulüp ile Mersin ekibi arasında oynanan maçın sona ermesinin ardından bahsi geçen kişi, Türk takımının kutlama yapan oyuncularının bir taraftar tarafından verilen Türk bayraklarından birine erişimine izin vermedi. Prag kulübü, olayın ardından Mersin kulübünden özür diledi ve tüm olayın FIBA Arena Kuralları'ndaki bayrak kullanımına ilişkin maddenin yanlış anlaşılması ve yorumlanması üzerine olduğunu belirtti."

Açıklamada, benzer olayların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınması için ev sahibi kulüp ve Çekya Basketbol Federasyonu ile yakın bir şekilde çalışılacağı kaydedildi.

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ZVVZ USK Prag Kulübü, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Türk bayraklı kutlamasının engellenmesi sebebiyle özür diledi
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