Türk finali

Kadınlar EuroLeague'de iki temsilcimiz bugün finalde karşı karşıya geliyor. Final Four'daki ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalyan Famila Schio'yuile geçerken Mersin Yenişehir Belediyesi ise ev sahibi olan USK Praha'yımağlup ederek final biletini aldı. Sarı-lacivertliler, daha önce bu turnuvada 4 kez final oynarken kupayı kaldırmayı ise başaramadı. Fenerbahçe'nin başantrenörü Marina Maljkovic final maçı için, "Başka bir opsiyon yok, kazanmamız gerekiyor. Biz kazanmak için oynuyoruz bu finalleri" ifadelerini kullandı.Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörü Roberto Iniguez ise,dedi.Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularının, Praha'yı yenmesinin ardından Türk bayrağı açarak sevinmesine Çekya ekibi yetkilileri engel olup bayrağımızı almıştı. Praha kulübünün özür dilediğini duyuran FIBA şu açıklamayı yaptı: "Prag kulübü, olayın ardından Mersin kulübünden özür diledi. Olayın FIBA kurallarındaki bayrak kullanımın maddesinin yanlış anlaşılması üzerine olduğunu belirtti."