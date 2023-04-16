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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Türk finali

Türk finali

Yarı finalde Famila Schio’yu 77-70’le geçen F.Bahçe ile USK Praha'yı 78-58 mağlup eden Mersin Yenişehir Belediyesi, bugün TSİ 21.00’de şampiyonluk için Prag’da parkeye çıkıyor

Kadınlar EuroLeague'de iki temsilcimiz bugün finalde karşı karşıya geliyor. Final Four'daki ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalyan Famila Schio'yu 77-70 ile geçerken Mersin Yenişehir Belediyesi ise ev sahibi olan USK Praha'yı 78-58 mağlup ederek final biletini aldı. Sarı-lacivertliler, daha önce bu turnuvada 4 kez final oynarken kupayı kaldırmayı ise başaramadı. Fenerbahçe'nin başantrenörü Marina Maljkovic final maçı için, "Başka bir opsiyon yok, kazanmamız gerekiyor. Biz kazanmak için oynuyoruz bu finalleri" ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIM DA HAZIR
Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörü Roberto Iniguez ise, "Oyuncularımın ilk maçtaki gibi dirençli ve konsantrasyon içinde olmalarını bekliyorum. Kupayı kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmak istiyoruz" dedi.

REZALETE ÖZÜR DİLENDİ
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularının, Praha'yı yenmesinin ardından Türk bayrağı açarak sevinmesine Çekya ekibi yetkilileri engel olup bayrağımızı almıştı. Praha kulübünün özür dilediğini duyuran FIBA şu açıklamayı yaptı: "Prag kulübü, olayın ardından Mersin kulübünden özür diledi. Olayın FIBA kurallarındaki bayrak kullanımın maddesinin yanlış anlaşılması üzerine olduğunu belirtti."

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