Fenerbahçe silip süpürdü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-78yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, durumu2-0 yaparak finale yükseldi. Sarılacivertlilerin rakibi, EuroLeague finalinde devirdiği ve kupayı kazandığı ÇBKMersin Yenişehir Belediyesi oldu. Sarıkırmızılı takımda 27 sayıyla maçın en skoreri olan McCovan ile 22 sayı üreten Prints'in performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Fenerbahçe'de ise Meesseman 26, Stewart 23 ve McBride 17 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.