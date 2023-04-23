NBA’de konferans yarı finaline çıkan ilk takım Philadelphia 76ers oldu

NBA play-off'larına 4 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, Doğu Konferansı ilk tur serisinin 4. maçını da kazanarak Nets'i eledi ve bu sezon play-off'larda tur atlayan ilk takım oldu. Yıldız oyuncusu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Tobias Harris 25 sayı, 12 ribaunt, James Harden 17 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, Paul Reed de 10 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Ev sahibi Nets'te Spencer Dinwiddie 20 sayı, 6 asist, Nic Claxton 19 sayı, 12 ribaunt, 4 blokla karşılaşmayı tamamladı.