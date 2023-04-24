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Giriş Tarihi: 24.4.2023 10:20

Boston Celtics, Hawks karşısında seride 3-1 öne geçti! Minnesota ilk galibiyetini aldı...

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Boston Celtics, Hawks karşısında seride 3-1 öne geçti! Minnesota ilk galibiyetini aldı...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 129-121 yenerek seriyi 3-1'e getirdi. Gecenin bir diğer maçında Minnesota Timberwolves, sahasında Denver Nuggets'ı uzatma sonunda 114-108 mağlup ederek serideki 4. maçta ilk galibiyetini aldı.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 8 sayı farkla mağlup etti ve seride 3-1 öne geçerek play-off ikinci turuna yükselmenin eşiğine geldi.

Celtics'te Jaylen Brown ve Jayson Tatum, 31'er sayıyla oynayarak galibiyete önemli katkı verdi. Hawks'ta Trae Young'ın 35 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

JOKİC'İN 43 SAYISI GALİBİYETE YETERLİ OLMADI
Batı Konferansı'nda play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves, sahasında Denver Nuggets'ı uzatma sonunda 114-108 mağlup ederek serideki 4. maçta ilk galibiyetini aldı. Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı, Karl-Anthony Towns 17 sayı ve 11 ribaunt, Rudy Gobert ise 14 sayı ve 15 ribauntla oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 43 sayıyla play-off kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Seride 3-1 önde olan Denver Nuggets, eşleşmedeki 5. maçı evinde oynayacak ve kazanırsa play-off ikinci turuna yükselecek.

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Boston Celtics, Hawks karşısında seride 3-1 öne geçti! Minnesota ilk galibiyetini aldı...
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