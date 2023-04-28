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Giriş Tarihi: 28.4.2023 11:04

Ergin Ataman'ın menajerinden Panathinaikos ve transfer sözleri! "Bir anşaşma var ama..."

Ergin Ataman’ın menajerinden Panathinaikos ve transfer sözleri! Bir anşaşma var ama...

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman'ın kısa süre içinde Panathinaikos'a resmi imzayı atması bekleniyor. Tecrübeli başantrenörün menajeri Misko Raznatovic çarpıcı açıklamalarda bulundu. Raznatovic, Ataman'ın Panathinaikos'a imza süreci ve öncesinde yaşananları anlattı.

Anadolu Efes'le tarihi başarılara imza atan Ergin Ataman, bu sezon sonu lacivert-beyazlılardan ayrılarak Panathinaikos'a imza atmayı planlıyor. Tecrübeli başantrenör, Yunan temsilcisi ile prensip anlaşmasına vardı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından Ergin Ataman'a 'Hoş geldin' mesajı verdi.

Ergin Ataman ve Panathinaikos haberleri sonrası tecrübeli başantreönürn menajeri Misko Raznatovic, basketnews'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Raznatovic, Panathinaikos ile sözleşme imzalanmadığını açıklarken Dimitris Giannakopoulos'a göndermede bulundu. İşte ayrıntılar...

ATAMAN'IN MENAJERİNDEN BOMBA İTİRAFLAR
Ergin Ataman'ın menajeri Misko Raznatovic, basketnews'a ilginç açıklamalarda bulundu. Raznatovic, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'a geçiş sürecine ilişkin beklenmedik ifadeler kullandı.

Raznatovic'in açıklamaları şu şekilde: "Ocak veya Şubat'tan itibaren birçok oyuncu yeni takımlarla sözleşme imzalar. Ataman, başta Efes'in izniyle her şeyi yaptı. böyle bir insan Efes onun kulübü ve herkesle çok iyi ilişkileri var."

"HİÇBİR ŞEY İMZALANMADI"
"Hiçbir şey imzalanmadı. Bir anlaşma var ama o kadar. Tamam, birileri Instagram'da bir şeyler paylaşıyor ama bu pek bir şey ifade etmiyor. Bu hikayenin uzatılmayı hak ettiğini düşünmüyorum. Bakın, Ataman'ı takıma alırsanız hırslarınız olur. Sahip olduğunuz takım zayıf, bu yüzden çok şey değiştirmeniz gerekiyor. Belli ki o da değişecek."

TRANSFER AÇIKLAMASI
"Öncelikle Panathinaikos'un bir Yunan yapısı yok. İkincisi, yabancıları üst seviyede değil, bizim istediğimiz seviyede değil. Ataman'ın istediği seviyede değiller. Elbette Panathinaikos bu yıl piyasada aktif olacak"

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Ergin Ataman'ın menajerinden Panathinaikos ve transfer sözleri! "Bir anşaşma var ama..."
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