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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Basketköy’de şenlik

Basketköy’de şenlik
Türkiye Basketbol Federasyonu, 100 konteynerlik basketbol köyünü, Ramazan Bayramı öncesinde sakinlerini ağırlamaya hazır hale getirerek AFAD'a teslim etmişti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, erkek ve kadın liglerinde mücadele eden takımların temsilcileri, eski milli basketbolcular Nilay Yiğit Kartaltepe, Şaziye İvegin Üner, Haluk Yıldırım, Muratcan Güler ve NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile depremzedelerle buluştu. Ailelerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Hidayet Türkoğlu ve beraberindekiler, çocuklarla oyunlar oynayıp, hediye dağıttı ve moral verdi. Hatay'ın Belen ilçesindeki "Basketköy", 11.397 m² arazi üzerinde eşyalı konteynerlerden oluşuyor. 100 adet yaşam konteynerlerinde, çamaşırhane ve ütü alanları, revir, eğitim konteyneri, basketbol alanları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

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Basketköy’de şenlik
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