Basketköy’de şenlik

Türkiye Basketbol Federasyonu, 100 konteynerlik basketbol köyünü, RamazanBayramı öncesinde sakinlerini ağırlamayahazır hale getirerek AFAD'a teslim etmişti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu,TBF Başkan Vekili Ömer Onan, erkek ve kadın liglerinde mücadele eden takımların temsilcileri, eski milli basketbolcularNilay Yiğit Kartaltepe, Şaziye İveginÜner, Haluk Yıldırım, Muratcan Güler veNBA'de forma giyen milli basketbolcuAlperen Şengün ile depremzedelerle buluştu. Ailelerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Hidayet Türkoğlu ve beraberindekiler,çocuklarla oyunlar oynayıp,hediye dağıttı ve moral verdi. Hatay'ın Belen ilçesindeki "Basketköy", 11.397 m² arazi üzerinde eşyalı konteynerlerden oluşuyor. 100 adet yaşam konteynerlerinde, çamaşırhane ve ütü alanları, revir, eğitim konteyneri, basketbol alanları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.