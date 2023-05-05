Basketköy’de şenlik

Türkiye Basketbol Federasyonu, 100 konteynerlik basketbol köyünü,AFAD'a teslim etmişti.erkek ve kadın liglerinde mücadele eden takımların temsilcileri,ile depremzedelerle buluştu. Ailelerle bir araya gelerek taleplerini dinleyenHatay'ın Belen ilçesindeki "Basketköy", 11.397 m² arazi üzerinde eşyalı konteynerlerden oluşuyor. 100 adet yaşam konteynerlerinde, çamaşırhane ve ütü alanları, revir, eğitim konteyneri, basketbol alanları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.