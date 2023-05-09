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Giriş Tarihi: 9.5.2023 10:41 Son Güncelleme: 9.5.2023 12:59

NBA'de Golden State Warriors'ı yenen Lakers, seride 3-1 öne geçti! LeBron yine sahnede

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NBA’de Golden State Warriors’ı yenen Lakers, seride 3-1 öne geçti! LeBron yine sahnede

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Batı Konferansı Yarı Final 4. maçında Lakers evinde Golden State Warriors'u konuk etti. Maç içinde 12 sayı geriden gelen Los Angeles Lakers, Warriors'u 104-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Maça damga vuran ise Anthony Davis ve LeBron James oldu. Gecenin diğer maçında ise Miami Heat evinde New York'u mağlup etti.

NBA play-off'larında heyecan devam ediyor. Dün gece 2 karşılaşma oynandı ve Batı Konferansı yarı final serisinde Lakers, 12 sayı geriden geldiği maçı kazanarak büyük avantaj yakaladı.

DAVİS VE LEBRON YİNE SAHNE ALDI

Anthony Davis'in 23 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, LeBron James 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Austin Reaves'in 21 sayı kaydettiği maçta Lonnie Walker, tamamı son çeyrekte rakip potaya 15 sayı gönderdi.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 31 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle yaptığı "triple double" galibiyete yetmedi. Andrew Wiggins 17, Gary Payton 15 sayıyla oynadı. Serinin beşinci maçı, 11 Mayıs Perşembe günü TSİ 05.00'te Warriors'ın sahasında oynanacak.

HEAT, SERİDE 3-1 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, sahasında ağırladığı New York Knicks'i 109-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 10 asist, Bam Adebayo 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Max Strus 16, Kyle Lowry 15 sayılık performans sergiledi.

Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 32 sayı, 11 asisti mağlubiyeti önlemeye yetmedi. RJ Barrett 24 sayı, Julius Randle 20 sayı, 9 ribauntla salondan ayrıldı.

Serinin beşinci maçı, 11 Mayıs Perşembe günü TSİ 02.30'da Knicks'in sahasında yapılacak.

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NBA'de Golden State Warriors'ı yenen Lakers, seride 3-1 öne geçti! LeBron yine sahnede
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