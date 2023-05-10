Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ergin Ataman'dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması
Giriş Tarihi: 10.5.2023 12:24 Son Güncelleme: 10.5.2023 12:25

Ergin Ataman'dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması

DHA
Ergin Ataman’dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos ile henüz resmi bir anlaşma imzalamadıklarını belirterek, “Anadolu Efes kulübü benim sadece profesyonel olarak görev aldığım bir kulüp değil; başkan, yönetim, kadro, taraftar ile çok güçlü aile bağlarımız var. Sezon sonu ortak kararımız ne olursa olsun bu bağın hep devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos ile görüşmeleri, Anadolu Efes ve Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Panathinaikos ile resmi olarak henüz bir anlaşma imzalamadık, sezon sonu olası bir birliktelikte neler yapılabileceğini konuşuyoruz. EuroLeague çok zor bir lig, Final Four oynamak, şampiyon olmak için büyük emek gerekiyor. Anadolu Efes'te 2021 ve 2022'de bunu başarmış olmanın gururunu hala yaşıyorum. Şu an sadece Avrupa'da dört takım bu sezon şampiyonluk için mücadele edecek. Diğer tüm takımlar gibi biz de kendi lig şampiyonluğu mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye'de çok zorlu bir play-off serisi oynanacak. Anadolu Efes olarak bir kez daha şampiyon olacağımıza inanıyorum. Anadolu Efes kulübü benim sadece profesyonel olarak görev aldığım bir kulüp değil; başkan, yönetim, kadro, taraftar ile çok güçlü aile bağlarımız var. Sezon sonu ortak kararımız ne olursa olsun bu bağın hep devam edeceğine inanıyorum. Ağustos ayında A Milli Takımımız İstanbul'da çok önemli bir olimpiyat elemeleri turnuvası oynayacak. Temmuz ayının ortasında hazırlıklarımız başlayacak ve umarım tam kadro olarak Türk basketbolunu olimpiyatlara taşımak için mücadele edeceğiz. Hırvatistan, Ukrayna, Belçika gibi zorlu takımları geçip turnuvada birinci olmak tek hedefimiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Gerçek ve sahte kahraman
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ergin Ataman'dan Panathinaikos, Anadolu Efes ve Milli Takım açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA