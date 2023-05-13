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Giriş Tarihi: 13.5.2023 11:13

Fenerbahçe Beko'dan Onuralp hamlesi!

Fenerbahçe Beko’dan Onuralp hamlesi!

Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko'da idareciler gelecek sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda milli basketbolcu Onuralp'ı transfer listesine aldığı ifade edildi.

Turkish Airlines Euroleague'e play-off aşamasında veda eden Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon adına transfer çalışmaları hız kazandı. Dimitris Itoudis yönetimindeki sarı-lacivertlilerin gündemine Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen milli basketbolcuyu dahil ettiği ortaya çıktı.

Euroleague'den kulüplerin de peşinde olduğu tecrübeli oyuncu için sarı-lacivertlilerin ısrarlı davrandığı vurgulandı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

ONURALP BİTİM GÜNDEME GELDİ
Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon adına bu doğrultuda gündeme gelen isim Onuralp Bitim oldu. Eurohoops'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen tecrübeli basketbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe Beko'nun transfer listesindeki Onuralp Bitim'in bu sezon Frutti Extra Bursaspor'da iyi bir sezon geçirdiği belirtildi. Milli basketbolcunun aynı zamanda bir diğer Euroleague takımı olan Valencia Basket'in de gündemine geldiği öğrenildi.

Onuralp Bitim'in Frutti Extra Bursaspor ile olan sözleşmesinde Turkish Airlines Euroleague için bir çıkış maddesi bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe Beko'nun bu madde nedeniyle transfer yarışında bir adım önde olduğu aktarıldı. Fenerbahçe Beko ve Valencia Basket'ten teklifler alan Onuralp Bitim'in başka takımların da radarında olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe Beko'dan Onuralp hamlesi!
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