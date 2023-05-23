NBA’de ilk finalist Denver Nuggets! Tarihinde bir ilki başardı...

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finali 4'üncü maçında Los Angeles Lakers sahasında Denver Nuggets'i konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını Lakers, 15 sayılık farkla 73-58 önde kapattı. İkinci yarıda rakibine sadece 38 sayı şansı veren Denver, karşılaşmadan 113-111 galip ayrıldı. Seride durumu 4-0 yaparak rakibini süpüren Denver Nuggets, tarihinde ilk kez final oynama hakkı kazandı.

Denver'da; Jokic 30 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ayrıca Jamal Murray 25, Aaron Gordon da attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Lakers'ta ise Lebron James'in 40 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

KONFERANS FİNALLERİ MVP'Sİ JOKİC

Batı Konferansı finallerinin en değerli oyuncusu ise Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic oldu. Play-off serilerinde toplamda 8'inci kez triple-double yapan Jokic, bu alanda Chamberlain'e ait 7 triple-double rekorunu da kırdı.