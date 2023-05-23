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Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:00

Son dakika transfer haberleri: Ergin Ataman, Panathinaikos'a Anadolu Efes'ten iki transfer yapacak!

Son dakika transfer haberleri: Ergin Ataman, Panathinaikos’a Anadolu Efes’ten iki transfer yapacak!

Ergin Ataman'la gelecek sezon için anlaşma sağlayan Panathinaikos'ta kurmayların iddialı bir kadro oluşturmak için gaza bastığı ortaya çıktı. Yunanistan temsilcisinin transfer listesindeki yıldızlar dikkat çekti.

Turkish Airlines Euroleague'de hayal kırıklığı ile geçen bir sezonun ardından Ergin Ataman'la anlaşma sağlayan Panathinaikos'un transfer listesinin kabarık olduğu öğrenildi. Yunanistan ekibinin transfer listesindeki isimler yıldızlar geçidini andırdı.

Ergin Ataman'la birlikte yeniden yapılanmaya hazırlanan Panathinaikos'un gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturacağı kaydedildi.

YILDIZLAR TRANSFER LİSTESİNDE

Yunanistan basınından GazettaGR'nin haberine göre; Panathinaikos'un yaz aylarında Mike James, Kevin Punter, Mario Hezonja ile Naz Mitrou-Long'u kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi. Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'le sözleşmesi bitecek olan Elijah Bryant ve Rodrigue Beubois'yı da Yunan ekibine götürmek istediği belirtildi. İki yıldızın Anadolu Efes'teki geleceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

ATİNA'DA DEV ZİRVE

Ergin Ataman'ın geçtiğimiz hafta Panathinaikos Genel Menajeri Sani Becirovic ve İletişim Direktörü Dimitris Kontos'la da gelecek sezon adına Atina'da bir toplantı gerçekleştirdiği vurgulandı. Öte yandan Atina'daki dev zirvede Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un da yer aldığı aktarıldı.

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Son dakika transfer haberleri: Ergin Ataman, Panathinaikos'a Anadolu Efes'ten iki transfer yapacak!
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