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Giriş Tarihi: 14.6.2023

İlk raunt Efes’ın

İlk raunt Efes’ın

Basketbolda şampiyonluğun belirleneceği playoff final serisinin ilk maçında lacivertbeyazlılar, Pınar Karşıyaka’yı yenerek bir adım öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup edip seride 1-0 öne geçti. Larkin-Micic ikilisinin 18 sayı kaydettiği ilk periyodu lacivert-beyazlılar, 23-14 önde tamamladı. Hücumda etkili olan Efes, soyunma odasına da 43-29 üstün gitti. McCollum'un devreye girmesiyle ikinci yarıda toparlanan İzmir ekibi, 34. dakikada 66-67 ile ilk kez öne geçti. Son bölümde kontrolü ele alan ev sahibi ekip, salondan 82-78 galip ayrıldı. Efes'te Micic 24 sayıyla oynarken, Karşıyaka'da McCollum 21 sayı üretti. Serinin 2. maçı yarın yine Sinan Erdem'de oynanacak.

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İlk raunt Efes’ın
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