İlk raunt Efes’ın

Basketbolda şampiyonluğun belirleneceği playoff final serisinin ilk maçında lacivertbeyazlılar, Pınar Karşıyaka’yı yenerek bir adım öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup edip seride 1-0 öne geçti. Larkin-Micic ikilisinin 18sayı kaydettiği ilk periyodulacivert-beyazlılar,23-14 önde tamamladı. Hücumda etkili olan Efes, soyunma odasına da 43-29 üstün gitti. McCollum'un devreye girmesiyle ikinci yarıda toparlanan İzmir ekibi, 34. dakikada 66-67 ile ilk kez öne geçti. Son bölümde kontrolü ele alan ev sahibi ekip, salondan 82-78 galip ayrıldı. Efes'te Micic 24 sayıyla oynarken, Karşıyaka'da McCollum 21 sayı üretti. Serinin 2.maçı yarın yine SinanErdem'de oynanacak.