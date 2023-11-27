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Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:42

2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'na ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu

AA
2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları’na ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Erkekler 2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'na ev sahipliği yapacak ülkeleri onayladığını duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, İcra Komitesi'nin onayının ardından organizasyonların Yunanistan (Pire), Letonya (Riga), Porto Riko (San Juan) ve İspanya'nın (Valensiya) ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi. 2-7 Temmuz 2024 tarihlerindeki dört ayrı turnuvada toplam 24 takım mücadele edecek.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yaptığı FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'ndan 19; FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'ndan ise kazanan 5 takım, elemelerde mücadele etme hakkına sahip olmuştu. Elemelerden gelecek 4 takım Paris'in ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Ev sahibi Fransa'nın yanı sıra 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'ndan 7 takım, olimpiyatlara önceden kota almıştı.

2024 FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nın kuraları ise İsviçre'deki FIBA'nın genel merkezi Patrick Baumann Basketbol Evi'nde bugün TSİ 21.00'de çekilecek. Kura töreni, FIBA'nın YouTube ve Facebook kanallarından canlı yayımlanacak.

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2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'na ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu
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