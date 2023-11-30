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Giriş Tarihi: 30.11.2023 23:41 Son Güncelleme: 30.11.2023 23:43

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Beko'dan efsanevi galibiyet! 14 sayı geriden gelip...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Beko’dan efsanevi galibiyet! 14 sayı geriden gelip...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 100-99 yendi. Maçın bitimine 6.42 kala 14 sayı geri düşen sarı-lacivertliler, maçı önce uzatmalara götürdü ardından rakibini mağlup etti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

THY EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko geriden gelip kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Marku Guduric 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Real Madrid'de 33 sayı üreten Facundo Campazzo, EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe Beko, toplamda 6. galibiyetini aldı.

10'da 10 yaparak İstanbul'a gelen Real Madrid, bu sezon EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Beko'dan efsanevi galibiyet! 14 sayı geriden gelip...
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