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Giriş Tarihi: 1.12.2023

Real mutluluk: 100-99

Real mutluluk: 100-99
THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 100-99 yenerek seriyi bitirdi. 1. Periyodu 16-29 devreyi 37-44 geride tamamlayan sarı-lacivertliler son bölüme de 59-65 girdi. Wilbekin'in üçlüğü ile normal süreyi 87-87 bitirip maçı uzatan Fenerbahçe, taraftarının da desteği ve Yam Madar'ın son atışı ile sahadan 100-99 galip ayrılırken rakibine ilk kez yenilgi şoku yaşattı. Salonda büyük mutluluk yaşandı. Sakatlığı nedeniyle Danimarka'ya gidemeyen Djiku da oğluyla birlikte tribündeydi

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Real mutluluk: 100-99
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