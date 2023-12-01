Real mutluluk: 100-99

THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 100-99 yenerek seriyi bitirdi. 1. Periyodu 16-29 devreyi 37-44 geride tamamlayan sarı-lacivertliler son bölüme de 59-65 girdi. Wilbekin'in üçlüğü ile normal süreyi 87-87 bitirip maçı uzatan Fenerbahçe, taraftarının da desteği ve Yam Madar'ın son atışı ile sahadan 100-99 galip ayrılırken rakibine ilk kez yenilgi şoku yaşattı. Salonda büyük mutluluk yaşandı. Sakatlığı nedeniyle Danimarka'ya gidemeyen Djiku da oğluyla birlikte tribündeydi