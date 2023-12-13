Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi’ne damga vurdu
Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:29

Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi’ne damga vurdu

İHA
Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi’ne damga vurdu

Pınar Karşıyaka’nın 22 yaşındaki pivot oyuncusu Vernon Carey Jr., Galatasaray müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 98-76 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 22 yaşındaki oyuncusu Vernon Carey Jr., zorlu mücadeleye gösterdiği performansla damga vururken süre aldığı 29 dakikada 17 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı.

Böylece P. Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Vernon Carey Jr., Galatasaray maçında gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Vernon Carey Jr., kasım ayında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi'nde ayın oyuncusu seçildi. Basketbol Süper Ligi tarafından yapılamada, "Pınar Karşıyaka'nın yıldız oyuncusu Vernon Carey Jr, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Kasım ayının En Değerli Oyuncusu oldu! 16.5 sayı, 7.5 ribaund, 23.0 verimlilik ortalamasıyla oynayan yıldız oyuncu, müthiş performansıyla Pınar Karşıyaka'nın Kasım ayındaki 4 galibiyetinin de mimarlarından oldu" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
Virüs uyarısı
ABD'nin prestijli üniversitesi Harvard'dan dikkat çeken karar: Siyonist şantaja boyun eğmedi!
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya tepki: Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi’ne damga vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA