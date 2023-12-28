Sarunas Jasikevicius: "İkinci yarı Efes’i durdurduk"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Maça fiziksel anlamda iyi başlayamadık, Efes bir adım öndeydi. İkinci yarı onları durduk. 30-32 sayılarda tuttuk. İlk yarılarda neler yapmamıza bakmak gerekiyor. Önemli olan sonunu getirdik" diye konuştu.