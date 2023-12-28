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Giriş Tarihi: 28.12.2023 23:31 Son Güncelleme: 28.12.2023 23:48

Sarunas Jasikevicius: "İkinci yarı Efes’i durdurduk"

Sarunas Jasikevicius: İkinci yarı Efes’i durdurduk

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Efes karşısında fiziksel anlamda iyi başlamadıklarını, ikinci yarı onları durdurarak karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.

THY Euroleague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i 89-84'lük skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Maça fiziksel anlamda iyi başlayamadık, Efes bir adım öndeydi. İkinci yarı onları durduk. 30-32 sayılarda tuttuk. İlk yarılarda neler yapmamıza bakmak gerekiyor. Önemli olan sonunu getirdik" diye konuştu.

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Sarunas Jasikevicius: "İkinci yarı Efes’i durdurduk"
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