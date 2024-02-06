TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir acı ve yas günü olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat, aynı zamanda milletimizin dayanışma ve yardımseverlik ruhunu temsil etmektedir. Bir yıl önce ülkemizi vuran deprem felaketleri, hepimize zorlukların üstesinden ancak dayanışma ile gelebileceğimizi gösterdi. Yaralarımızı sarmak için birlikte çalışmaya ve yardımlaşmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acılı ailelere ve milletimize tekrar tekrar sabır diliyorum."

TFF'DEN DE ANMA MESAJI GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.