Ejderha geri döndü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile kozlarını paylaştı. Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmada Kırmızı Erderhalar, rakibini 75-68 yenerek ligde 5 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Muhammed Baygül, Jerry Boutsiele, Tony Taylor, Berkay Candan, Axel Bouteille beşlisi ile mücadeleye başlayan Bahçeşehir, ilk periyodu 25-14 kaybetti. Toparlanan kırmızı-lacivertliler, farkı eritmeyi başarsa da ilk yarı Darüşşafaka'nın 36-33 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarının son bölümünde özellikle Axel Bouteille ve Egehan Arna'nın etkili oyunlarıyla şahlanan Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 75-68 kazandı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu 15 sayı, 5 ribaund, 5 asistlik performansıyla Axel Bouteille oldu. Egehan Arna 14 sayı-4 ribaund- 1 asist; Tony Taylor ise 12 sayı-3 ribaund- 5 asist ile mücadele etti.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, tüm oyuncularını ve ekibini galibiyetten dolayı tebrik etti. Kendileri için çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Karadağlı koç, ilk yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını söyledi. Çok hata yaptıklarını ve defansta sert kalamadıklarını aktaran 54 yaşındaki Radonjic, "İkinci yarıda ise çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve muhtemelen sezonun kendi adımıza en iyi savunma performansını gösterdik. Bu galibiyetimizin en büyük sebebi savunmamız oldu" diye konuştu.