TÜRK ROKETİ!

NBA'de iki Türk oyuncuyu karşı karşıya getiren mücadelede Houston Rockets, San Antonio Spurs'u 114-101 mağlup etti. Houston'un galibiyetindeki başrol ise Alperen Şengün'e aitti.NBA'deki kariyerinin en yüksek rakamına ulaşan Alperen, ayrıca NBA'de forma giyen Türk oyuncular arasında en fazla sayı atan isim ünvanını aldı. Daha önceki rekor 43 sayıyla Mehmet Okur'a aitti.Alperen ayrıca 45+ sayı, 15+ ribaund ve 5+ top çalma istatistiklerine ulaşan en genç basketbolcu olarak adını tarihe yazdırdı. Rockets'te Jalen Jalen Green 23 sayı, 3 asist, Fred VanVleet de 21 sayı, 10 ribaund ile Şengün'e eşlik etti.Houston, ligdeki 27. galibiyetine ulaştı, Spurs ise 49. mağlubiyetini aldı.ALPEREN Şengün performansıyla ABD'li basketbolseverleri kendisine hayran bırakırken, 2.24'lük Vitor Wembanyama karşısındaki basketbolu büyük takdir topladı. İşte ABD'lilerin ikili için yaptıkları sosyal medya yorumları:Şengün, Wemby'ye smaç basıyor, direkte ona zorbalık yapıyor.Wemby, Alpy'nin hızı karşısında çaresiz kaldı.Alpi, Wembanyama'ya en kötü gecesini yaşattı. Wemby'ye bir kamyon çarptı.Wemby canavar Şengun tarafından canlı canlı yenildi.. Wemby küçük bir oyuncak gibi.Bebek şakacının (Alperen) ayak hareketleri harika.Alperen çöp adamı parçaladı.