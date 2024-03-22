NBA'de Nikola Jokic "triple-double" yaptı, Denver Nuggets kazandı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı ikincisi Nuggets, Jokic'in 30 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle bu sezon 22. kez "triple-double" yaptığı mücadelede Knicks'i mağlup ederek 49. galibiyetini aldı. Ev sahibi Nuggets'ta Michael Porter Jr 31 sayı, 8 ribaunt ve Jamal Murray 23 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Sezonun 28. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 5'incisi Knicks'te Jalen Brunson 26 sayı, 9 asist ve Isaiah Hartenstein 20 sayı, 8 ribauntla oynadı.