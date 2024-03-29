Atlanta Hawks, Dejounte Murray’nin son saniye basketiyle kazandı

NBA'de normal sezon iki karşılaşma ile devam etti. Atlanta Hawks, State Farm Arena'da karşılaştığı Boston Celtics'i uzatmalarda Dejounte Murray'nin son saniye basketiyle 123-122'lik skorla mağlup etti ve üst üste 4, toplamda 33. galibiyetini elde etti. Atlanta'da Dejounte Murray 44 sayı, 7 asistle maçın en skoreri olurken, Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 7 ribaund ve De Andre Hunter da 21 sayı, 13 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 15. yenilgisini alan Boston'da Jayson Tatum 31 sayı, 13 ribaund ve Derrick White da 22 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.



ANTETOKOUNMPO'NUN DOUBLE DOUBLE PERFORMANSI YETMEDİ



New Orleans Pelicans konuk ettiği maçta Milwaukee Bucks'ı 107-100'lük skorla yendi ve 45. galibiyetini kazandı. Zion Williamson 28 sayı, 5 ribaund, C.J. McCollum 25 sayı, 7 asist ve Jonas Valanciunas da 17 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Ligdeki 27. mağlubiyetini alan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 14 ribaund ile double double yaparken, Damian Lillard ile Malik Beasley de 20'şer sayı ile müsabakayı tamamladı.