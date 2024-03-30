SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Beko için Shane Larkin iddiası

Jasikevicius yönetiminde büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe Beko için sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Andrea Calzoni, Fenerbahçe Beko'nun Shane Larkin ile ilgilendiğini öne sürdü.

Sarı-Lacivertliler'in Larkin'in durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonu Anadolu Efes ile sözleşmesi sona erecek basketbolcuyu kadrosuna katmak istedikleri iddia edildi. Shane Larkin bu sezon Euroleague'de Anadolu Efes formasıyla 17.3 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma istatistikleriyle oynadı.