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Giriş Tarihi: 30.3.2024 14:49

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Beko için Shane Larkin iddiası

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Beko için Shane Larkin iddiası

Gelecek sezonun planlarına başlayan Fenerbahçe Beko için Shane Larkin iddiası ortaya atıldı.

Jasikevicius yönetiminde büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe Beko için sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Andrea Calzoni, Fenerbahçe Beko'nun Shane Larkin ile ilgilendiğini öne sürdü.

Sarı-Lacivertliler'in Larkin'in durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonu Anadolu Efes ile sözleşmesi sona erecek basketbolcuyu kadrosuna katmak istedikleri iddia edildi. Shane Larkin bu sezon Euroleague'de Anadolu Efes formasıyla 17.3 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma istatistikleriyle oynadı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Beko için Shane Larkin iddiası
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