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Giriş Tarihi: 11.4.2024 14:45

Fenerbahçe'den Motley ve Sertaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

İHA
Fenerbahçe’den Motley ve Sertaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko son oynadıkları Anadolu Efes maçında sakatlık yaşayan Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı’nın tedavilerine başlandığını duyurdu.

Sarı-Lacivertliler'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından Johnathan Motley'de sol bacak kalf bölgesinde kas yaralanması, Sertaç Şanlı'da ise sağ bacak hamstring kas yaralanması tespit edilmiş ve oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır. Yarın oynanacak Olimpiakos maçı öncesinde Johnathan Motley'in tedavisi İstanbul'da devam ettirilecektir. Sertaç Şanlı ise takım kafilesinde yer alacak ve durumuna maç gününde karar verilecektir" denildi.
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Fenerbahçe'den Motley ve Sertaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
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