NBA’de Lakers, Pelicans’ı 110-106 yenerek play-off turuna kaldı

KINGS DEVAM, WARRIORS TAMAM

Batı Konferansı'ndaki diğer play-in maçında Sacramento Kings, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 118-94 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Keegan Murray 32, De'Aaron Fox ise 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu galibiyetin ardından Batı Konferansı'ndaki 8. sıra mücadelesinde Sacramento Kings, play-off'lara kalmak için New Orleans Pelicans ile karşılaşacak. Sezonu kapatan Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 22 sayısı, takımının yenilgisini önlemeye yetmedi.