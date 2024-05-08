Sözünü tuttu

THY EuroLeague'de Türk başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, play-off 5. maçında konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 81-72 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Yunanistan temsilcisinde Kendrick Nunn, 26 sayılık performansıyla takımını sırtlayan isimdi. Ergin Ataman kariyerinde 6. kez Dörtlü Final'e çıkma başarısı gösterirken, buna imza atan 9. koç oldu.
Tecrübeli çalıştırıcı böylece sözünü de tutmuş oldu. Serinin ilk maçını kaybettikten sonra Ataman, "1-0 geride olmamız önemli değil. Size söz veriyorum, Dörtlü Final'e gideceğiz. Gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım"
demişti. Pana'nın rakibi, Monaco-F.Bahçe Beko eşleşmesinin galibi olacak.
'BU YUMRUKLAR AVRUPA'YA GELSİN!'
Galibiyetin mimarı Ergin Ataman, bu başarıyı Türk vatandaşlarına armağan etti. 58 yaşındaki başantrenör, "İnanılmaz bir atmosfer… Seriyi tekrar taşımayı başardık. Sezon boyunca harika oynadık. İlk maçı kaybettik ama hiçbir zaman öz güvenimizi kaybetmedik. Her zaman kendimize, oyuncularımıza inandık. Bir kez daha bu yumrukları göstermek istiyorum. Bütün Türkiye için, Türk vatandaşları için bunu göstermek istiyorum.
EuroLeagua şampiyonluğu için geliyoruz. Bütün Avrupa'ya gelsin bu yumruklar" ifadelerini kullandı.
YİNE TARİH YAZDI!
ERGİN
Ataman, kulübü adına büyük bir başarıya imza attı. Türk başantrenör, Panathinaikos'u 12 yıl sonra Dörtlü Final'e taşıyarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Ataman'ın kariyerinde 25 kupası bulunuyor.
Avrupa'da Galatasaray ile EuroCup, Beşiktaş ile FIBA EuroChallenge, Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası ve Anadolu Efes ile iki defa EuroLeague kupası kaldırmayı başardı.