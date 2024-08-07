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Giriş Tarihi: 7.8.2024 11:18

Aliağa Petkimspor, Jordan Wright ile anlaştı

Aliağa Petkimspor, NCAA ekiplerinden LSU Basketbol forması giyen 23 yaşındaki oyun kurucu Jordan Wright ile prensip anlaşmasına vardı.

İHA
Aliağa Petkimspor, Jordan Wright ile anlaştı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadrosunu yapılandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlk olarak DeWayne Russell, Breein Tyree, Wesley Van Beck, Jaime Echenique, Troy Selim Şav, Meriç Kuntker, Bryson Williams, Mustafa Kurtuldum ve Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de NCAA ekiplerinden LSU Basketbol forması giyen 23 yaşındaki oyun kurucu Jordan Wright ile prensip anlaşmasına vardı.

Tarafların son detayları görüşmesinden sonra ise bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Böylece Aliağa Petkimspor, sezonun başlamasına kısa bir süre 10. takviyesini yapmış olacak.

Öte yandan ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezon NCAA ekiplerinden LSU formasıyla 15.1 sayı, 5.2 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarını tutturmuştu.

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Aliağa Petkimspor, Jordan Wright ile anlaştı
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