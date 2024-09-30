Dört dörtlük Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes'in kozlarını paylaştığı 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi lacivertbeyazlılar oldu. Açılışı dün gerçekleşen Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadeleninSarı-lacivertliler ikinci çeyrekte sert savunmasıyla rakibini durdururkensoyunma odasına 43-39 üstün gitti. Efes vites yükseltip 3. periyotta 64-57'lik avantaj yakaladı. Son çeyrek ise nefes kesti.Böylece Tomislav Mijatovic'in ekibi, Sarunas Jasikevicius'un takımını yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 4, toplamda ise 14. kez müzesine götürdü.Anadolu Efes teknik ekibi ve oyuncularına madalyalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takım kaptanı Shane Larkin'e kupayı verdi.Gelişim Merkezi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı protokol tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan ile izledi.