Dört dörtlük Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes'in kozlarını paylaştığı 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi lacivertbeyazlılar oldu. Açılışı dün gerçekleşen Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelenin ilk çeyreğini Anadolu Efes, Oturu'nun büyük katkısıyla 24-20 önde tamamladı.
Sarı-lacivertliler ikinci çeyrekte sert savunmasıyla rakibini durdururken Hayes- Davis ve Colson'un etkili oyunuyla
soyunma odasına 43-39 üstün gitti. Efes vites yükseltip 3. periyotta 64-57'lik avantaj yakaladı. Son çeyrek ise nefes kesti. Bitime 7.9 saniye kala 83-82 üstün olan Efes, Bryant ile iki serbest atıştan faydalanamadı ancak ribaundu alan Ercan Osmani, takımına galibiyeti getirdi.
Böylece Tomislav Mijatovic'in ekibi, Sarunas Jasikevicius'un takımını yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 4, toplamda ise 14. kez müzesine götürdü.
KUPAYI BAŞKAN ERDOĞAN VERDİ
Anadolu Efes teknik ekibi ve oyuncularına madalyalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takım kaptanı Shane Larkin'e kupayı verdi.
AÇILIŞI YAPTI, MAÇI İZLEDİ
Basketbol
Gelişim Merkezi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı protokol tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan ile izledi.