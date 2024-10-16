Bahçeşehir Koleji’nden farklı galibiyet!

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 4. haftasında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı sahasında konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Bahçeşehir, 110-70 yendi. İlk çeyreği 26-25 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyarak farkı açtı ve devre arasına 63-39 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 83-55 önde kapattığı maçın son çeyreğinde skoru 3 haneye taşıdı. Bahçeşehir Koleji, müsabakayı 40 sayı farkla 110-70 kazandı.

ODIASE EN SKORER İSİM OLDU

Ev sahibi takımda Odiase 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Massinburg 20, Bouteille 12, Simonovic ve Cavanaugh onar sayıyla galibiyete katkı verdi. Smith ve Ponitka dokuzar, Şehmus Hazer ve Furkan Haltalı yedişer, Ömercan İlyasoğlu ise 2 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekipte ise Ford 16, Lamb ve Bayehe ise 13'er sayıyla çift hanelere ulaştı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla 4. haftada 3. galibiyetini aldı. İtalyan temsilcisi ise 3. kez mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Gentian Cici

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 9, Şehmus Hazer 7, Massingburg 20, Furkan Haltalı 7, Ömercan İlyasoğlu 2, Simonovic 10, Ponitka 9, Odiase 24, Cavanaugh 10, Bouteille 12, Göktuğ Baş, Mutaf

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Ellis 4, Cale 9, Ford 16, Niang 9, Forray 4, Mawugbe 2, Lamb 13, Bayehe 13, Hassan, Pecchia

1'İNCİ PERİYOT: 26-25

DEVRE: 63-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 83-55