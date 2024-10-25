185 milyonu aldı, coştu

NBA
ekibi Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün geçtiğimiz gün 185 milyon dolarlık (6.3 milyar TL)
5 sezonluk kontrata imza atarak Türkiye tarihine geçmişti. 22 yaşındaki pivot en çok kazanan Türk sporcular listesinin başına geçerken, Charlotte Hornets karşısında double double yaptı. Sezonun ilk maçında Hornets'ı konuk eden Rockets'ta Alperen 25 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok gerçekleştirdi.
Ancak bu etkili performans, ev sahibi ekibin galibiyetine yetmedi ve konuk takım 110-105'lik
galibiyetle parkeden ayrıldı.