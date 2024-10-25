185 milyonu aldı, coştu

ekibi Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün geçtiğimiz gün 185 milyon dolarlık5 sezonluk kontrata imza atarak Türkiye tarihine geçmişti. 22 yaşındaki pivot en çok kazanan Türk sporcular listesinin başına geçerken, Charlotte Hornets karşısında double double yaptı. Sezonun ilk maçında Hornets'ı konuk edenAncak bu etkili performans, ev sahibi ekibin galibiyetine yetmedi ve konuk takımgalibiyetle parkeden ayrıldı.