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Giriş Tarihi: 6.12.2024 01:17

Fenerbahçe, sahasında Real Madrid'i devirdi!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 14. haftasında deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup ederek 2 maç aranın ardından kazandı. Sarı-lacivertliler, aldığı galibiyetle ligde 10. galibiyetini elde etti.

İHA
Fenerbahçe, sahasında Real Madrid’i devirdi!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk oldu.

Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ilk periyodu 20-12 önde tamamlarken, sarı-lacivertliler 2. periyotta ağırlığını koydu ve rakibini 11 sayıda tutarak soyunma odasına 37-31'lik skorla girdi. Karşılaşmada üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, parkeden 82-70'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis, kaydettiği 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Madrid ekibinde Campazzo 14, Tavares 13 sayı üretti.

Salon: Wizink Center

Real Madrid: Campazzo 14, Hezonja 9, Dzanan Musa 9, Gabriel Deck 7, Tavares 13, Rathan-Mayes, Gonzalez, Garuba, Ibaka 3, Sergio Llull 10, Feliz 2, Ndiaye 3

Başantrenör: Chus Mateo

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 2, Nigel Hayes-Davis 33, Marko Guduric 7, Bonzie Colson 6, Wade Baldwin 10, Nicolo Melli 7, Tarık Biberovic 6, Arturs Zagars 4, Boban Marjanovic, Khem Birch 7

Başantrenör: Saras Jasikevicius

1. Periyot: 20-12 (Real Madrid lehine)
Devre: 31-37 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 47-60 (Fenerbahçe lehine)

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Fenerbahçe, sahasında Real Madrid'i devirdi!
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