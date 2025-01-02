NBA’de Alperen Şengün, Houston’ın galibiyetine 23 sayılık katkı yaptı

Denver, sahadan 139-120'lik skorla galip ayrılırken mücadelede 29 dakika 31 saniye süre alan Sırbistanlı oyuncu, 23 sayı, 17 ribaunt ve 15 asistlik performansıyla "triple-double" yaparak maça damgasını vurdu.

Denver Nuggets'te ayrıca Jamal Murray ve Michael Porter Jr.'ın 21'er, Russell Westbrook'un 16 sayısı ön plana çıktı.

Atlanta'da ise Trae Young'un 30, De'Andre Hunter'ın 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı. Denver bu sonuçla 19. kez sahadan galip ayrıldı. Atlanta Hawks ise 16. kez mağlup oldu.

NEW YORK KNİCKS'TEN ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

NBA'de New York Knicks, sahasında Utah Jazz'ı 119-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada New York Knicks formasını giyen Karl-Anthony Towns 31 sayı, 21 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

Ayrıca Mikal Bridges'ın 27, OG Anunoby 22 sayısı galibiyette öne çıkan performanslar oldu.

Utah'ta ise Jordan Clarkson ile Collin Sexton'ın 25'er sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

New York Knicks, toplamda ise 24. galibiyetini aldı. Utah ise 25. kez mağlup oldu.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Chicago Bulls: 125-107

Detroit Pistons-Orlando Magic: 105-96

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 130-113

New York Knicks-Utah Jazz: 119-103

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 119-108

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 110-99

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 139-120

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 113-107