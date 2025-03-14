Tesis devrimi yaşıyoruz

Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği final maçları Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, eski milli basketbolcular Harun Erdenay, Ömer Onan, Bahar Çağlar Ökten, Nilay Kartaltepe ile finalist takımların oyuncularının yer aldığı karma takımla gösteri maçında forma giydi. İstanbul Valisi Davut Gül de müsabakaları izledi. Bakan Bak yaptığı konuşmada, "Türk sporunda tesis devrimi yaşanmaktadır.

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi ve sporu desteklemesi, basketbolu sevmesi böylesine bir eserin kazandırılmasına sebep oldu" diye konuştu. Kızlarda Mersin Bilimkent Anadolu Lisesi'ni 70-55 mağlup eden Tema Anadolu Lisesi, erkeklerde Şişli Doğa Koleji'ni 65-58 yenen Bursa Özlüce Doğa Koleji zafere ulaştı.