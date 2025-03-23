Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 22. hafta

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşması basketbolseverlerin gündeminde. Lider koltuğunda oturan sarı lacivertliler 4. sıradaki rakibine konuk oluyor. Peki; Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?