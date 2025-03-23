Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 22. hafta

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşması basketbolseverlerin gündeminde. Lider koltuğunda oturan sarı lacivertliler 4. sıradaki rakibine konuk oluyor. Peki; Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesi Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı 23 Mart bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son karşılaşmasında 20 Mart Perşembe günü Monaco'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler, mücadeleden 91-82 mağlup ayrılarak 30. maçlar sonunda 20 galibiyette kaldı ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum 24, Marko Guduric 15 sayı üretti.
Anadolu Efes, EuroLeague'de son olarak 21 Mart Cuma günü konuk olduğu Partizan'ı 65-97 mağlup etti. Anadolu Efes'te Darius Thompson 19, Elijah Bryant 18 sayı buldu.