Avrupa’nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım PSG oldu

INTER 3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Serie A lideri Inter, Parma deplasmanında 2-2 berabere kalarak 3 hafta sonra puan kaybetti ve zirve yarışında yara aldı.

Matteo Darmian ve Marcus Thuram'ın golleriyle öne geçen Inter, Adrian Bernabe ve Jacob Ondrejka'nın gollerine engel olamadı. Konuk takımda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66 dakika görev yaptı.

Zirve takipçisi iki takımın mücadelesinde Lazio, deplasmanda Atalanta'yı 1-0'lık skorla geçti.

Haftanın maçında milli futbolcu Zeki Çelik'in görev yaptığı Roma ile bir diğer milli oyuncu Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus karşılaştı. Kenan Yıldız'ın 90, Zeki Çelik'in 72 dakika sahada kaldığı müsabaka, 1-1 berabere bitti. Claudio Ranieri yönetimindeki Roma'nın yenilmezlik serisi 15 maça çıktı.

Ligde 31. hafta, bu akşamki Bologna-Napoli maçıyla tamamlanacak. Napoli, liderin puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye yaklaşmaya çalışacak.

Inter, Serie A'da 68 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu. Maç eksiği bulunan Napoli 64, Atalanta 58 ve Juventus 56 puanla Inter'i izledi.