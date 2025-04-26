Kobe’nin formasına tam 269 milyon TL

2020 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın forması 7 milyon dolara (269 milyon TL) satıldı… EForma ilk 2013 yılında 115 bin dolara el değiştirirken, bu defa formalar arasında 4. sıraya çıktı. Listenin zirvesinde beyzbolcu Babe Ruth (24 milyon Euro), ikincilikte 1998 finalindeki Michael Jordan forması (10.1 milyon dolar), üçüncü sırada ise Maradona'nın 1986 Dünya Kupası finali forması (9.3 milyon dolar) bulunuyor.