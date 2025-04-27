Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa’da şampiyon oldu!

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde sarı-kırmızılılar, Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi.

Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 49-41 üstün tamamlayan Galatasaray Fuzul, parkeden 64-57 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bak, "İtalya'da düzenlenen IWBF EuroCup 1 finalinde Les Aigles Du Velay'ı mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Fuzul'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.