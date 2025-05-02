Sarp Ataman’dan Anadolu Efes taraftarını kızdıran paylaşım!

MAÇIN SON ANLARINDA ATAMAN İLE TRİBÜNLER ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

SARP ATAMAN'DAN TARAFTARI KIZDIRAN PAYLAŞIM

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, babasının Anadolu Efes taraftarlarıyla tartışıp sahayı terk etmesinden sonra sosyal medya hesabından taraftarı kızdıran bir paylaşım yaptı.