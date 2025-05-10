Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş, derbide Fenerbahçe’yi devirdi!

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 3. dakikayı 7-0 önde geçti. Fenerbahçe Beko karşısında etkili savunma yapan siyah-beyazlılar, 5. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 9-0. Potasını iyi savunan Beşiktaş, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında 8. dakikayı 11-2 üstün bitirdi. Fenerbahçe'ye kolay sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı ekip, derbide ilk çeyreği 10 sayılık avantajla önde kapattı: 17-7.

FENERBAHÇE DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Melih Mahmutoğlu ile peş peşe dış atış isabetleri bulan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: 22-18. Bu çeyrekte skor üretmekte zorlanan siyah-beyazlı takım karşısında özellikle pota altından sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 34 saniye kala eşitliği yakaladı: 30-30. Basket faullerle skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 33-32 üstün girdi.

İkinci yarıya 7-0'lık seriyle giren Beşiktaş Fibabanka, top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertli rakibi karşısında 24. dakikayı 43-38 üstün tamamladı. Başa baş geçen mücadelede Hayes-Davis ve Guduric'in basketleriyle Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 40 saniye kala yeniden oyuna dengeyi getirdi: 53-53. Son bölümde Mathews ile pota altından basket bulan Beşiktaş, final periyoduna 55-53 önde gitti.

BEŞİKTAŞ 10 SAYI FARKLA KAZANDI

Son çeyrek dengeli bir oyunla başladı. Mathews ve Allman ile basketler bulan Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe karşısında son 4 dakikaya 64-60 üstün girdi. Topu iyi paylaşan siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli ekibe kolay sayı şansı vermedi ve 38. dakikayı 68-60 önde geçti. Skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 72-62 mağlup etti.

SİNAN ERDEM KAPALI GİŞE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisi dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, 16 bin seyirci kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nun büyük çoğunluğunu doldurarak takımlarına destek verdi.

Öte yandan, siyah-beyazlı kulüp hafta boyunca taraftarların derbide "beyaz" giyinmesi için çağrıda bulunmuştu.

Salon: Sinan Erdem

Beşiktaş Fibabanka: Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 4, Mathews 20, Terry 10, Sleva 4, Allman 21, Plavsic 2, Yiğit Arslan 6, Morgan, Kerem Kuthan Konan

Fenerbahçe Beko: Zagars, Guduric 3, Tarık Biberovic 4, Hayes-Davis 20, Birch 6, McCollum 8, Sertaç Şanlı 3, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 2, Colson 7, Mert Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 17-7

Devre: 32-33

3. Periyot: 55-53