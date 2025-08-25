Ergin Ataman EuroBasket 2025 hedefini açıkladı! "Tek düşündüğüm şey..."

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek.

Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası öncesinde son röportajını veren Ergin Ataman, çok büyük bir istek ve motivasyona sahip olduklarını belirtti.

Takım kimyasından çok memnun olduğunu ve oyun sistemini oturttuklarını aktaran 59 yaşındaki başantrenör, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistemi oraya yaymaya çalışacağız. Zor bir turnuva olacağı kesin. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. A Milli Takım'dan müthiş jenerasyonlar geçti, birçok yıldız oyuncumuz milli takımda oynadı ama 90 yıl içinde Avrupa şampiyonalarında bir tek ev sahibi olduğumuz 2001'de gümüş madalya var. Bunun dışında hiçbir kadro madalyaya ulaşamamış. İyi bir kadromuz var, madalyaya ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama sporda birçok faktörün de birleşmesi gerekiyor. Bireysel mücadele, takım mücadelesi, ritim, form durumu ve şans. Pozitif düşünüp hep birlikte hedefe odaklanıp bu şekilde mücadele etmemiz lazım. Mental olarak hep güçlü kalıp, tünelin ışığındaki madalyayı düşünmemiz gerekiyor."

"TEK DÜŞÜNCEM MADALYA KAZANDIRMAK"

İki yıldan bu yana mental olarak EuroBasket 2025'e hazırlandığını vurgulayan Ergin Ataman, madalya için motive ve kararlı olduğunu kaydetti.

Milli oyuncuların tümünde madalya hedefine ulaşma isteğini gördüğünü paylaşan Ataman, şu görüşleri aktardı:

"İki yıldır mental olarak bu turnuvaya hazırlanıyorum. Çok motive durumdayız. Oyuncularımıza ve kadroya güveniyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk kez bütün oyuncularımızı topladık. Tüm oyuncularımız bir hedef uğruna buraya geldi. Bu kadro iyi bir uyum yakalarsa ve çalışırsa, biz de maçları iyi yönetebilirsek bu kadro madalyaya ulaşır. Bütün oyuncularda bir konsantrasyon ve hedefe ulaşma isteğini görüyorum. Bu da beni fazlasıyla motive ediyor. Bu takımla yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bu tecrübeye sahibim. Kadronun gücünü görebiliyorum. Bu dönemde tek düşündüğüm şey, Türk Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandırmak. Bu konuda yüzde 100 kararlıyım, motiveyim ve bunu başarmak istiyorum. Başarmanın en önemli şeylerinden biri de inanmaktır. İnanmadan yola çıkarsan başaramazsın. İnanmak için de faktörlerin oluşması gerekiyor. Faktörlerimiz de oyuncularımız ve federasyonumuzun yarattığı organizasyon. Her türlü organizasyon sağlandı ve hep birlikte bu amaca yöneldik. Bizim gibi aynı hedefe yönelen 9-10 takım var. Sırbistan'ı çıkardığında Almanya, İspanya, Fransa, Yunanistan ve Litvanya... Çok zor bir turnuva bizi bekliyor. Bu takımın buradan tarihi bir madalya kazanabileceğini düşünüyorum."

"BİZİ AYIRACAK EN ÖNEMLİ ÖZELLİK TAKIM SAVUNMASI"

2025 Avrupa Şampiyonası'nda savunma direncinin başarıda kritik faktör olacağını belirten Ataman, şu değerlendirmede bulundu:

"10-11 ülke çok iyi kadrolarla ve madalya hedefiyle geliyor. Biz de onlardan biriyiz. Bizi diğerlerinden ayıracak şey, oyuncularımızın sahada göstereceği performans olacak. Sadece istek ve arzu yeterli değil. Performans verip doğru basketbolu oynamamız lazım. Son hazırlık maçlarında yaptığımız savunma ümit vericiydi. Takım halinde savunma yapıyoruz. Bunu mutlaka sahaya yansıtmamız lazım. Bu tip turnuvalarda hücum her zaman iyi gitmeyebilir ama savunma direnci iyi olduğu takdirde o maçta kalırsın ve sonuçta kazanacak formülü bulabilirsin. Bizi ayıracak en önemli özelliğin takım savunması olduğunu düşünüyorum."

"İLK 3'E KENDİMİZİ ATMAMIZ LAZIM"

Ergin Ataman, A Grubu'nun zorluğuna dikkati çekerken, ilk 3'te yer alarak son 16 turuna yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Grupta her maçın kritik olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Grupta mutlak suretle ilk 3 içinde yer alıp avantajlı bir şekilde final grubundaki eleme turlarına başlamak istiyoruz. Maç maç değerlendireceğiz. Grubumuzda turnuvanın en büyük favorisi Sırbistan var. Sırbistan, otoriteler tarafından altın madalyanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Sırbistan'ın hemen arkasında bizim de olduğumuz 9-10 ülke madalya savaşında. Bunlardan biri de Letonya. Ev sahibi avantajıyla turnuvaya başlayacak. İlk maçımız Letonya ile. Kritik bir maç olacak. Mutlaka kazanmak istediğimiz bir maç. Ancak Letonya maçını kazanmak ya da kaybetmek bize turnuvayı bitirmez. Ne bize ilk 3'ü garantiletir ne de ilk 3'ün dışında bırakır. Letonya maçından sonra Çekya, Estonya ve Portekiz maçları çok kritik. Bu maçları mutlaka firesiz geçmemiz lazım. Kazanarak grupta kendimizi ilk 3'ün içine atmamız lazım. Son oynayacağımız Sırbistan maçına da grup liderliği ve sıralama açısından sonuna kadar asılacağız. İlk 4 maç çok kritik. Letonya maçında çok büyük bir baskı yaratacaklar. Almanya ve Litvanya'da bu atmosferde maçları iyi oynadık. Letonya maçında da kaotik ortama kapılmadan kendi savunmamızı ve hücum düzenimizi sahaya yansıtarak kazanmaya çalışacağız. Çok dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.

"LARKIN FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK HAZIR"

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Shane Larkin'in fiziksel ve mental olarak şampiyonaya hazır olduğunu ifade eden Ergin Ataman, 32 yaşındaki basketbolcuya güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Larkin'in çok motive ve istekli olduğunu anlatan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yaz onunla bire bir toplantı yaptım. Başkan Hidayet Türkoğlu da konuştu. Larkin de yanındaki oyuncuları ve bu takımın bir şeyler yapabileceğini görüyor. Ciddi bir sakatlığı yok. Larkin ile 5 sene çalıştım. Larkin'i Avrupa'da en iyi tanıyan kişilerden biriyim. Sadece teknik anlamda değil insani anlamda da. Larkin, morale ihtiyacı olan ve kendisine güvenildiğini hissettiği anda her şeyini ortaya koyan bir oyuncu. Sadece hücumda değil savunmada da. Takımda eksik olan tarzda bir oyuncu. Larkin'in kapasitesi tartışılmaz. THY Avrupa Ligi'nin en önemli oyuncularından biri. Beklentimiz, Larkin'in geçen sezon sonunda Avrupa Ligi play-off'larda ortaya koyduğu performansını buraya yansıtması. Geçen sezon ben Larkin'e karşı oynadım. THY Avrupa Ligi'nin en iyi hücumcusu Kendrick Nunn'ı durdurdu. Herkesle çok iyi uyumu olan bir oyuncu. Ondan en azami şekilde faydalanacağımızı düşünüyorum. İnşallah Allah bir sakatlık vermesin. Son Avrupa Şampiyonası'nda eli kırıldı. Sonra ameliyat oldu. Larkin, mental olarak hazır durumda ve en iyisini vereceğini düşünüyorum."

"MADALYA KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Türk basketbolunun son yıllarda kulüpler düzeyinde önemli şampiyonluklar elde ettiğine vurgu yapan Ergin Ataman, bunu artık milli takıma da taşımaları gerektiğini belirtti.

Türk halkının A Milli Basketbol Takımı'ndan madalya beklediğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, şunları kaydetti:

"Büyük bir emek sarf ettik. Cumhurbaşkanımız her hafta başkanımıza takımı soruyor, madalya bekliyor. Türk basketbolu kulüpler düzeyinde çok büyük başarılar kazandı. Bizler çok büyük başarılar kazandık. Bunu milli takıma bir türlü yansıtamadık. Bu talihsiz kaderi değiştirmekte çok inançlıyız. Orada da yaklaşık 700-800 taraftarımız olacak. Ekran başında izleyen herkesin de o pozitif enerjiyle bu takıma inanmasını ve sinerji vermesini bekliyorum. Oyuncularımız da bu mücadeleyi verdiği ve bizler de onlara destek olduğumuz takdirde sonuca ulaşabiliriz. 90 yıllık Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk kez dışarıda bir madalya kazanacağımıza inanıyorum."