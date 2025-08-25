Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
Giriş Tarihi: 25.8.2025 18:43

Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

Geride bıraktığımız sezonu Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla noktalayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Beko, 2025-2026 sezonunda mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı hedefliyor. Sarı-lacivertliler Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezonun ilk antrenmanını Üker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptı.

Avrupa Şampiyonası'nda ülkelerinin milli takımlarında mücadele eden oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Brandon Boston Jr. da yer aldı. Antrenman öncesinde teknik ekibe ve takıma yeni katılan isimlere hoş geldin karşılaması yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde şut çalışmaları gerçekleştirildi.

