Türkiye kazandı, Alperen- Jokic mücadelesi maça damga vurdu

Sadece Avrupa'da değil tüm dünyada basketbolseverlerin merakla beklediği maç Türkiye'nin zaferiyle sonuçlandı ve iki ülke bu turnuvada, A Grubu'nda 1'inci ve 2'nci sıraları garantilediği için final veya üçüncülük maçına kadar eşleşmeyecek. Maç turnuvanın iki güçlü ülkesinin eşleşmesi olmasının yanı sıra iki NBA yıldızı Alperen Şengün ve Nikola Jokic'in milli takım düzeyindeki mücadelesi olarak da basketbol tarihine geçti.

MAÇIN OYUNCUSU: ALPEREN ŞENGÜN

Sırbistan Milli Takımı'nın devi Nikola Jokic, maç boyunca kullandığı 16 şutun 10'unu sayıya çevirdi ve maçı 22 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 3 top çalma, 1 blok ve 31 verimlilik puanıyla tamamladı.

Karşılaşmanın ardından 23 yaşındaki milli yıldız Alperen Şengün ise performansıyla maçın oyuncusu ödülünü aldı. Maç boyunca kullandığı 17 şutun 10'unu sayıya çeviren Alperen maçı; 28 sayı, 13 ribaund, 8 asist ve 37 verimlilik puanıyla tamamladı.

2025 NBA All-Star'a seçilen ve Charles Barkley'in takımında, takım arkadaşı olarak buluşan iki yıldızın EuroBasket2025'te karşı takımlardaki tarihi rekabeti tüm dünyada spor kamuoyunun gündeminde yer tuttu. Avrupa spor medyasının yanı sıra NBA ve FIBA resmi internet siteleri de bu eşleşmeye ana sayfalarından geniş yer ayırdı.

ÇAĞLAR BOYU SÜRECEK SAVAŞ: ŞENGÜN VE JOKIC

Alperen'in kazandığı bu eşleşmeyi Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) resmi sitesinde "Çağlar Boyu Sürecek Savaş: Şengün Ve Jokic" başlığıyla işlerken, "Bu karşılaşma, yakın EuroBasket tarihinin en iyi eşleşmelerinden biri olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.

Site ayrıca paylaşımında, "Baltık Denizi açıklarında bulunan Letonya sismik istasyonu Slitere'yi aramanın zamanı geldi. Alperen Sengun ve Nikola Jokic 40 dakika boyunca birbirlerine saldırırken dünyanın gerçekten sallanıp sallanmadığını anlamamız gerekiyor" şeklinde cümlelere yer verdi.

ŞENGÜN, TÜRKİYE'Yİ SIRBİSTAN KARŞISINDA ZAFERE TAŞIDI

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) resmi internet sitesinin ana sayfadan paylaştığı haber, "Şengün Türkiye'yi Sırbistan karşısında zafere taşıdı" başlığıyla sunuldu.

Site haberinde şu ifadelere yer verdi:

"İki yenilgisiz takımın zirve mücadelesinde gözler Alperen Şengün ve Nikola Jokic'teydi. Houston Rockets pivotu Şengün, Türkiye'ye 28 sayı, 13 ribaund ve 8 asistle galibiyeti getirdi.

Türkiye, bir dizi serbest atışla maçı kazandı. Şengün, bitime 41 saniye kala iki serbest atış atarak Türkiye'yi 91-90 öne geçirdi. Shane Larkin, bitime 15 saniye kala faul aldı ve iki serbest atışı da sayıya çevirdi. Şengün, bitime 10 saniye kala faul çizgisinden geri dönerek farkı 95-90'a çıkardı"