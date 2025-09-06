Osman Aşkın Bak: Bütün takımlarımızı, sporcularımızı; milletimizi gururlandırdıkları için tebrik ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin İsveç ile karşı karşıya geldiği Son 16 Turu karşılaşmasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte salonda takip etti.

Ay-yıldızlılar, 85-79'luk skorla adını çeyrek finale yazdırırken, mücadele sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulundu.

Millilerin zor bir maçı kazanmayı başardığını ifade eden Bakan Bak, "Tebrik ediyoruz başkanım. Bu tip turnuvalarda her maç zordur. Burada da zor bir maçı başarıyla tamamladık. İnişler, çıkışlar oldu ama takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi. 6'da 6 yaptık. Gruplarda da 5'te 5 yaparak bizleri, milletimizi sevindirdikleri için milli takımımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel işler yaptılar. Geçtiğimiz hafta, son 3-4 gün içerisinde milletimizi sevindiren güzel sonuçlar elde etti takımlarımız. Basketbol milli takımımızın Sırbistan'ı yenerek grup birincisi olması, burada yine İsveç'i yenerek çeyrek finale kalması bizleri gururlandırdı. Kadın voleybol takımımız, Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale çıktı. Yarın onların da finali var, başarılar diliyoruz. Futbol takımımız Gürcistan'ı 3-2 yenerek Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yaptı. Bütün takımlarımızı, sporcularımızı; milletimizi gururlandırdıkları için tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora yaptığı yatırımlar, salonlar, tesisler bunların hepsi yeni jenerasyonlarla, yeni başarılarla Türkiye'nin dünya sporunda önemli bir yere doğru ilerlediğini ifade edebiliriz. Ben tekrar takımımızı, sporcularımızı tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Ülkemizi sevindirdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Diğer maçlara da geleceğiz başkan merak etme" diye konuştu.