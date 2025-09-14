Kafaya koyduk şampiyon olacağız

A Milli Basketbol Takımımız bugün tarihi bir maça çıkıyor. Yarı finalde Yunanistan'ı eze eze yenen 12 Dev Adam, finalde Almanya ile kozlarını paylaşacak. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak dev mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye'deki 80 milyonun kalbi de Ay-Yıldızlı ekibimizle olacak. Finale kadar namağlup gelerek bütün Avrupa'yı dize getiren Devler'in amacı, maçı kazanıp korkusuz ve muhteşem oyununu taçlandırıp EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde etmek. Daha önce 2001'de ev sahipliği yaptığımız şampiyonada finalde mücadele eden Milli Takım, Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti. Bu gece dünya basınının da gözü Riga'da olacak. Basketbol otoriteleri dev finalde Türkiye'yi favori görüyor. Ay-Yıldızlıların 'altın jenerasyonuna' altın madalya çok yakışacak.

YENİLMEZLER KARŞI KARŞIYA!

A Milli Basketbol Takımımız, şampiyonada ilk kez 8'de 8 yaparken, Almanya da namağlup finale kadar geldi. Panzerler ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda bir kez kupanın sahibi oldu. Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 1993'ün finalinde Rusya'yı 71-70 mağlup eden Almanya, şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.



FİNAL OYNARSAM KAZANIRIM!

Millilerin patronu Ergin Ataman çok iddialı açıklamalar yaptı: "Kusursuz bir turnuva geçirdik. İnanıyorum ki aynı tempo, aynı agresiflikle oynayacağız. Avrupa şampiyonluğunu almaya hazırız. Alman takımına saygı duyuyorum. Son Dünya Kupası'nın şampiyonu onlar, son 4-5 yıldır beraber en yüksek seviyede oynuyorlar. Hazırlıklarımızı yaptık. Herhangi özel bir hazırlığımız olmayacak. İnanıyorum ki bu avantajımız olacak. Avrupa'da son 10 yılın en iyi koçu benim. Ben final kaybetmeyi sevmem. Final oynarsam kazanırım."



BU GURUR ATAMAN'IN! HEDEF 7. KUPA

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. Ataman, kulüpler düzeyinde 3 avrupa Ligi (2021, 2022, 2024) ile birer Avrupa Kupası (2016), FIBA Saporta Kupası (2002) ve FIBA EuroChallenge Kupası (2012) şampiyonlukları yaşadı.



ALPEREN'İN YENİ RAKİBİ NBA'DEN FRANZ WAGNER!

KARIYERINI NBA'de sürdüren 2 oyuncu, EuroBasket 2025'te takımlarının en skorer isimleri olarak öne çıkıyor. Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi. Orlando Magic'te görev yapan Wagner ise 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist üretti. Yunanistan mücadelesinde Alperen- Antetokounmpo savaşını milli yıldızımız kazanmıştı.



OKTAY MAHMUTİ KOÇ GÖZÜYLE - KONUK

Zaferi ufak faktörler belirleyecek

Her iki takım da Avrupa Şampiyonası'ndaki bu büyük finale namağlup olarak geldi. Gruplarındaki 5 karşılaşmayı da kazandılar, üstüne son 16 turu, çeyrek final ve yarı final. Hiç kolay olmayan bir şey... Bu da onların güçlerini gösteriyor. Hem Türkiye hem de Almanya disiplinli, cesur ve iyi basketbol oynayarak finali hak etti. Tabii ki Türk Milli Takımı'nın kazanmasını hep beraber istiyoruz, bu zafere inanma hakkına sahibiz. İyi bir enerji, iyi bir basketbol bilgisi ve kararlı bir öz güvenle altın madalyaya ulaşmak bizim doğal hakkımız. Umarım şans bizden yana olur. 40 dakikalık maçta sonucu çok küçük faktörler belirleyecek. İki takımın da güçlü tarafları var, zayıf tarafları ise yok denecek kadar az. Türkiye'nin ve Almanya'nın farklı bir oyun tarzları bulunuyor. Umarım kazanan oyun tarzını biz sahaya yansıtırız ve biz başarılı oluruz.